El truco que usan las más estilosas para llevar tenis todos los días sin verse informales

Las tenis dejaron de ser exclusivas del gimnasio hace ya algún tiempo. Hoy aparecen en reuniones de trabajo, en almuerzos del fin de semana y en eventos sociales donde antes solo cabía el tacón o el zapato formal. No es casualidad: la moda encontró en este calzado el equilibrio perfecto entre comodidad y estilo.

La clave está en las combinaciones. Un vestido ligero con tenis blancas transmite frescura sin esfuerzo aparente. Un blazer estructurado sobre jeans con tenis logra ese punto medio entre lo casual y lo presentable que muchas veces cuesta encontrar. Y cuando se opta por un conjunto monocromático, las tenis suman armonía y estilizan la figura casi sin proponérselo.

También funcionan muy bien con pantalones rectos, que generan una proporción visual limpia, o con faldas midi, una de las combinaciones más celebradas por el estilo contemporáneo que proyectan. En todos los casos, los colores neutros y los diseños sin estridencias son los mejores aliados: permiten que el calzado se adapte a distintos momentos del día sin forzar el conjunto.

En el video adjunto se presentan combinaciones prácticas para incorporar las tenis al estilo diario.



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