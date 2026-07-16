El secreto para lucir accesorios llamativos con equilibrio

Los accesorios grandes aportan personalidad a cualquier atuendo. Una buena combinación permite destacar el estilo sin recargar la imagen.

La asesora de imagen, Magaly Garro, comparte recomendaciones para elegir las piezas adecuadas según el tipo de ropa, el escote, los colores y la ocasión.

Durante la entrevista aprenderá cómo combinar correctamente:

Aretes.

Maxi collares.

Pulseras extragrandes.

En el video adjunto conocerá los errores más frecuentes al utilizar accesorios llamativos y varios consejos para lograr una apariencia elegante y sofisticada.

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