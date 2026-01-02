El método para que sus metas no se queden solo en intención

¿Cuántas veces usted se ha prometido cambiar, mejorar o lograr un objetivo, y con el paso del tiempo esas metas se diluyen? La distancia entre la intención y la acción suele estar marcada por creencias, hábitos mentales y límites autoimpuestos.

La psicóloga Gloriana Mora, experta en Programación Neurolingüística, aborda este tema con herramientas claras y prácticas. Su enfoque invita a identificar patrones de pensamiento, replantearlos y construir una mentalidad más coherente con lo que usted desea alcanzar (ver video adjunto en la portada).



En Buen Día, Mora explica cómo reprogramar pensamientos y fortalecer la constancia, para que los cambios que usted busca no se queden solo en buenas intenciones.



