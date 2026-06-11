El fajón regresa como protagonista de las tendencias de moda

Los fajones vuelven a ocupar un lugar destacado en la moda. Este accesorio ganó popularidad a inicios de los años 2000 y ahora regresa con nuevas propuestas.

Su uso permite destacar la cintura, aportar personalidad y renovar combinaciones sencillas (ver video adjunto).

Asesoras de moda recomiendan elegir el ancho, color y material según el tipo de cuerpo y el resultado visual deseado.

En Buen Día mostramos distintas formas de incorporar esta tendencia con prendas que ya forman parte del clóset.

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