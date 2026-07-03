El cuello y el escote también envejecen: así puede cuidar estas zonas de su cuerpo

El rostro no es la única zona que refleja el paso del tiempo. El cuello y el escote también muestran cambios en la piel. Estas áreas suelen recibir menos atención durante la rutina diaria de cuidado.

Los aceites, los sérums, las cremas y los masajes pueden ayudar a mantener la piel hidratada y con mejor apariencia. La constancia también forma parte del cuidado.

La experta en cosmética natural Vanessa Sandí compartió una receta con ingredientes naturales. Además, explicó la forma correcta de aplicarla para aprovechar sus beneficios.

Vea la entrevista completa en el video adjunto.

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