El clásico de Semana Santa ahora tiene versión sin azúcar y apta para diabéticos

La miel de chiverre es uno de los sabores más representativos de la gastronomía costarricense, especialmente durante la Semana Santa. Este postre tradicional, cargado de historia y costumbre, ahora cuenta con una versión adaptada para personas que deben controlar su consumo de azúcar.



La propuesta mantiene la esencia de la receta original, pero sustituye el azúcar por alulosa, un edulcorante que permite reducir el impacto en los niveles de glucosa sin alterar significativamente el sabor.



La preparación inicia con la elaboración de un almíbar aromático, en el que se combinan agua, canela, clavo de olor y cáscara de naranja. Una vez que la mezcla alcanza el punto adecuado, se incorpora el chiverre previamente cocido y escurrido junto con la alulosa.



Posteriormente, se añade pectina cítrica para lograr la textura característica del postre, y se finaliza con jugo de limón, que ayuda a equilibrar los sabores y aportar consistencia.



El resultado es una alternativa que busca conservar el perfil tradicional de la miel de chiverre, pero adaptada a necesidades específicas de salud, permitiendo que más personas puedan disfrutar de este clásico de la cocina nacional.



Ingredientes:

• 1 kg de chiverre cocido y escurrido

• 220–260 g de alulosa

• 250 ml de agua

• 2 rajas de canela

• 3 clavos de olor

• 1 tira de cáscara de naranja

• 1 pizca de sal

• 5 g de pectina cítrica

• 10 ml de jugo de limón



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