Ejercicios sencillos ayudan a mejorar circulación en personas con insuficiencia venosa

La insuficiencia venosa ocurre cuando las venas tienen dificultad para devolver la sangre desde las piernas hacia el corazón. Esto puede provocar sensación de pesadez, hinchazón, calambres o aparición de várices, especialmente en personas que permanecen mucho tiempo sentadas o de pie.

Especialistas en salud vascular coinciden en que el movimiento es una de las herramientas más eficaces para prevenir su avance.

Caminar diariamente es uno de los ejercicios más recomendados porque activa el retorno venoso. También ayudan los movimientos circulares de tobillos, elevar las piernas algunos minutos al día y practicar actividades como natación o bicicleta, que favorecen la circulación sin sobrecargar las venas (ver video adjunto).

Además, baños con agua fría en las piernas y evitar el calor excesivo pueden aliviar síntomas como la pesadez o inflamación.

En esta entrevista le enseñamos ejercicios sencillos que usted puede realizar en casa para mejorar la circulación y proteger la salud de sus piernas.

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