Dormir peinada sí funciona: técnicas fáciles para lograrlo

¿Se imagina levantarse lista sin perder minutos frente al espejo? Existen técnicas sencillas que permiten dormir con el cabello recogido y despertar con estilo definido, volumen o movimiento natural.

En el video que aparece en la portada, le mostramos dos opciones prácticas que puede aplicar en casa: la Toga y la piña, ambas ideales para conservar rizos y el rizado sin calor.

Estas técnicas funcionan mejor si se aplican usando productos ligeros de fijación antes de dormir.

Son alternativas útiles, especialmente para quienes tienen rutinas matutinas ajustadas o desean proteger su cabello del calor frecuente de planchas y secadoras.

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