Estilo de Vida
Dormir peinada sí funciona: técnicas fáciles para lograrlo
Estas técnicas funcionan mejor si se aplican usando productos ligeros de fijación antes de dormir. Todos los detalles en esta nota.
¿Se imagina levantarse lista sin perder minutos frente al espejo? Existen técnicas sencillas que permiten dormir con el cabello recogido y despertar con estilo definido, volumen o movimiento natural.
En el video que aparece en la portada, le mostramos dos opciones prácticas que puede aplicar en casa: la Toga y la piña, ambas ideales para conservar rizos y el rizado sin calor.
Estas técnicas funcionan mejor si se aplican usando productos ligeros de fijación antes de dormir.
Son alternativas útiles, especialmente para quienes tienen rutinas matutinas ajustadas o desean proteger su cabello del calor frecuente de planchas y secadoras.
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