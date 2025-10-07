¿Dolor muscular o de rodilla? Aprenda a identificarlo a tiempo

Después de una caminata o actividad física, muchas personas sienten molestias en las piernas, pero no logran identificar si se trata de dolor muscular o de articulaciones afectadas.

En nuestro espacio de salud, el fisioterapeuta Carlos Calderón explicó cómo diferenciar estos tipos de dolor y qué señales deben ponernos en alerta.

Durante la entrevista en Buen Día, también compartió consejos útiles para prevenir lesiones y cómo actuar ante los primeros síntomas. Escuchar a nuestro cuerpo puede evitar complicaciones mayores y asegurar una mejor recuperación.

