Dolor lumbar: señales que no deben ignorarse y consejos para aliviarlo

Si usted sufre de dolor o rigidez en la parte baja de la espalda, no está solo. Esta molestia afecta a miles de personas en el país y puede deberse a múltiples causas, desde malas posturas hasta problemas más complejos en la columna vertebral.



En Buen Día, conversamos con el neurocirujano Francisco Gutiérrez, quien nos explicó cuáles son las señales de alerta a las que debemos prestar atención, cuándo consultar a un especialista y qué tratamientos podrían ayudarle a encontrar alivio.



Vea el video completo de la entrevista y descubra cómo mejorar su calidad de vida si el dolor lumbar le está afectando.



