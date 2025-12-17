Diabetes y Navidad: cómo disfrutar sin poner en riesgo su salud

En Costa Rica, cerca de 400 mil personas viven con diabetes, y las fiestas de fin de año suelen representar un reto adicional. Sin embargo, controlar esta condición no significa dejar de disfrutar, sino adoptar hábitos que ayuden a mantener estable el azúcar en sangre.



La endocrinóloga Victoria Mora acompañó en Buen Día para compartir con usted cinco hábitos clave que le permitirán manejar mejor la diabetes durante estos días de excesos (ver video adjunto).

Consejos claros y realistas que buscan ayudarle a cuidar su salud sin renunciar por completo a los pequeños gustos de la temporada.

