Día Mundial de la Diabetes: una oportunidad para prevenir

Cada 14 de noviembre, el mundo se une para crear conciencia sobre la diabetes, una enfermedad que afecta a millones de personas y cuya incidencia sigue en aumento. En Costa Rica, se diagnostican alrededor de 20 mil nuevos casos cada año, una cifra que invita a reflexionar sobre nuestros hábitos y estilo de vida.



El doctor Javier Calvo, endocrinólogo, nos acompañó en Buen Día para hablar sobre prevención, diagnóstico y manejo adecuado de esta condición (ver video adjunto).



Acompáñenos y descubra cómo pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia para su salud.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.