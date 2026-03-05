Después de la ruptura: reconstruirse desde el amor propio

Superar una ruptura no es sencillo. Estudios internacionales publicados por la revista digital Gitnux señalan que hasta un 60% de las personas experimentan una disminución significativa en su autoestima tras el fin de una relación.

En Costa Rica, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos y del Tribunal Supremo de Elecciones revelan que más de la mitad de los matrimonios terminan en divorcio, y en muchos casos la infidelidad figura entre las principales causas.

¿Cómo transformar el dolor en crecimiento? ¿Cómo recuperar su valor personal y salir fortalecido de una experiencia así? En Buen Día conversamos con la psicóloga Paola Vargas, quien nos brindó herramientas prácticas para sanar, reconstruir la autoestima y comprender que, aunque una relación termine, su valor como persona permanece intacto (ver video adjunto).

