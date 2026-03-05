Después de la ruptura: reconstruirse desde el amor propio
Le brindamos herramientas prácticas para sanar, reconstruir la autoestima y comprender que, aunque una relación termine, su valor como persona permanece intacto.
Superar una ruptura no es sencillo. Estudios internacionales publicados por la revista digital Gitnux señalan que hasta un 60% de las personas experimentan una disminución significativa en su autoestima tras el fin de una relación.
En Costa Rica, cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos y del Tribunal Supremo de Elecciones revelan que más de la mitad de los matrimonios terminan en divorcio, y en muchos casos la infidelidad figura entre las principales causas.
¿Cómo transformar el dolor en crecimiento? ¿Cómo recuperar su valor personal y salir fortalecido de una experiencia así? En Buen Día conversamos con la psicóloga Paola Vargas, quien nos brindó herramientas prácticas para sanar, reconstruir la autoestima y comprender que, aunque una relación termine, su valor como persona permanece intacto (ver video adjunto).
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.