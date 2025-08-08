Desmaquillantes naturales: cuide su piel con ingredientes caseros

Después de un día de maquillaje, la piel necesita una limpieza profunda y cuidadosa. Si no usamos los productos adecuados, podemos dañarla sin darnos cuenta (ver video adjunto en la portada).



En esta entrevista, le mostramos tres tipos de desmaquillantes naturales que no solo son económicos, sino también efectivos y suaves con su cutis.



La experta en cosmética artesanal, Mayi Murillo, nos enseña a preparar estos productos en casa, para mantener nuestra piel hidratada y protegida de forma sencilla y saludable.

