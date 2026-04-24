Descubra cuándo las “arañitas” dejan de ser estéticas y requieren revisión médica

Entre un 25% y un 40% de la población adulta presenta algún grado de enfermedad venosa, según la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Dentro de estas afecciones se encuentran las conocidas “arañitas”, venas superficiales visibles en las piernas que, aunque suelen considerarse un tema estético, en algunos casos pueden reflejar problemas circulatorios.



Estas aparecen cuando las venas pierden elasticidad o tienen dificultad para retornar la sangre al corazón. Factores como la edad, cambios hormonales, el sedentarismo o permanecer mucho tiempo de pie favorecen su desarrollo (ver video adjunto).



En la mayoría de los casos no representan un riesgo cuando se manifiestan como líneas finas sin dolor, sin inflamación o sin sensación de pesadez. Sin embargo, se recomienda acudir a valoración médica si hay dolor, ardor, inflamación en tobillos o cansancio en las piernas al final del día.



Especialistas aconsejan mantener actividad física diaria, elevar las piernas por algunos minutos y evitar permanecer en una misma posición durante largos periodos.

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