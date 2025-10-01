Estilo de Vida
Derechos y herramientas para prevenir el abuso en personas mayores
En ‘Buen Día’ nos acompañó el abogado Juan Carlos Jara para orientarnos sobre qué hacer si usted o un conocido enfrenta una situación de este tipo.
El Programa de Atención Integral de la Persona Adulta Mayor (PAIPAM) de la Universidad Nacional alertó sobre un preocupante incremento en los casos de maltrato, abandono y estafas contra personas mayores en Costa Rica.
En Buen Día nos acompañó el abogado Juan Carlos Jara para orientarnos sobre qué hacer si usted o un conocido enfrenta una situación de este tipo.
Hablamos sobre derechos, canales de denuncia y cómo proteger legalmente a las personas adultas mayores, así como herramientas para la prevención de estafas (ver video adjunto).
Cuidar a nuestras personas mayores es responsabilidad de todos.
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.