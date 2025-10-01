EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

Derechos y herramientas para prevenir el abuso en personas mayores

En ‘Buen Día’ nos acompañó el abogado Juan Carlos Jara para orientarnos sobre qué hacer si usted o un conocido enfrenta una situación de este tipo.

Por Teletica.com Redacción 1 de octubre de 2025, 9:47 AM

El Programa de Atención Integral de la Persona Adulta Mayor (PAIPAM) de la Universidad Nacional alertó sobre un preocupante incremento en los casos de maltrato, abandono y estafas contra personas mayores en Costa Rica.

En Buen Día nos acompañó el abogado Juan Carlos Jara para orientarnos sobre qué hacer si usted o un conocido enfrenta una situación de este tipo.

Hablamos sobre derechos, canales de denuncia y cómo proteger legalmente a las personas adultas mayores, así como herramientas para la prevención de estafas (ver video adjunto).

Cuidar a nuestras personas mayores es responsabilidad de todos.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas