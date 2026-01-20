Decorar con plantas artificiales: estilo, versatilidad y practicidad

Dar vida y personalidad a los espacios interiores es cada vez más sencillo gracias a nuevas tendencias en decoración. Entre ellas, las plantas artificiales han ganado popularidad por su versatilidad, estética y bajo mantenimiento.



¿Cómo elegir la planta ideal según cada espacio? ¿Qué cuidados básicos necesita para que luzca siempre bien? En esta entrevista, la emprendedora Melissa Juárez le comparte consejos prácticos para integrar plantas artificiales en su hogar y lograr ambientes atractivos y armoniosos (ver video adjunto).



