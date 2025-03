Decir “no” también es cuidarse: aprenda a establecer límites sanos

¿Cuántas veces se ha visto diciendo “sí” cuando en realidad deseaba decir “no”? Esta situación, tan común como silenciosa, revela una tensión interna entre el deseo de agradar y la necesidad de ser fiel a uno mismo. Por temor al rechazo, al juicio o a generar conflicto, muchas personas actúan en contra de sus propios valores y terminan comprometiendo algo fundamental: su bienestar emocional.



Decir “sí” por compromiso no siempre es un acto de generosidad; en muchos casos, es una forma de abandono personal. Y aunque ayudar o colaborar es valioso, hacerlo sin límites claros puede llevar al desgaste, a la frustración y a una pérdida de paz interior.



Los límites no son barreras egoístas, sino herramientas de autoconservación. Permiten proteger nuestra energía, afirmar nuestros principios y vivir de manera coherente. No obstante, establecerlos suele venir acompañado de culpa.



Para comprender cómo marcar límites sin cargar con ese sentimiento, conversamos con la psicóloga Patricia Odio, especialista en salud emocional, quien nos comparte algunas recomendaciones sobre cómo establecer límites de manera efectiva y sin cargar con la pesada carga de la culpa.

