De las mentiras "blancas" a las compulsivas... ¿solo hay un paso?

Seguro usted ha escuchado bastante sobre las mentiras blancas, es más, seguro ha dicho una que otra. Esas son las típicas mentiras que decimos con el único propósito de no dañar. Por ejemplo, a alguien le cortan el pelo y no nos gusta como se ve, pero le decimos que se ve bien, con tal de no herir sus sentimientos.

Sin embargo, algunas personas se acostumbran tanto a mentir, que lo hacen incluso cuando sus mentiras son fáciles de detectar.

¿Por qué mentimos?, ¿conoce usted a alguien que mienta por todo? ¿Es usted un mentiroso compulsivo? Este viernes, el psicólogo Rodrigo Monestel nos habló acerca de este tema (ver video adjunto).

Puede encontrarlo en redes sociales @psicólogorodrigomonestel o escribir al 4700-8631.