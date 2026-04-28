De 16 a 80 condiciones: CCSS amplía listado de enfermedades que permiten incapacitarse

﻿La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)﻿ aprobó una reforma que amplía el catálogo de padecimientos que pueden generar incapacidad médica. El listado pasó de 16 a cerca de 80 condiciones reconocidas.

La actualización busca responder a las necesidades actuales de la población e incorpora enfermedades que antes no estaban contempladas de forma específica.

Con este cambio, más personas podrían acceder a incapacidades, siempre que cumplan con la valoración médica y los requisitos establecidos por la institución.

En la entrevista adjunta se detallan los padecimientos incluidos en el nuevo listado y los alcances de esta medida.

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