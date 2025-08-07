EN VIVO

Estilo de Vida

Cuide su cuerpo y el ambiente con estos desodorantes caseros

Más allá de los químicos comerciales, existen alternativas naturales que cuidan su cuerpo y el planeta. Una experta naturista comparte tres recetas que puede preparar en su cocina.

Por Teletica.com Redacción |7 de agosto de 2025, 9:09 AM

Cada vez son más las personas que optan por productos naturales para su cuidado personal. Si usted busca una alternativa libre de químicos y respetuosa con su cuerpo, esta entrevista le va a interesar.

La naturista Sussan Céspedes nos comparte tres recetas sencillas, efectivas y económicas para preparar desodorantes caseros. Los ingredientes son accesibles, y los resultados han sorprendido incluso a quienes eran escépticos (ver video adjunto en la portada).

Además de cuidar su salud, estas opciones también son amigables con el ambiente. ¡Una excelente forma de empezar a transformar su rutina diaria!

