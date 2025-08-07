Estilo de Vida
Cuide su cuerpo y el ambiente con estos desodorantes caseros
Más allá de los químicos comerciales, existen alternativas naturales que cuidan su cuerpo y el planeta. Una experta naturista comparte tres recetas que puede preparar en su cocina.
Cada vez son más las personas que optan por productos naturales para su cuidado personal. Si usted busca una alternativa libre de químicos y respetuosa con su cuerpo, esta entrevista le va a interesar.
La naturista Sussan Céspedes nos comparte tres recetas sencillas, efectivas y económicas para preparar desodorantes caseros. Los ingredientes son accesibles, y los resultados han sorprendido incluso a quienes eran escépticos (ver video adjunto en la portada).
Además de cuidar su salud, estas opciones también son amigables con el ambiente. ¡Una excelente forma de empezar a transformar su rutina diaria!
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.