Cuide su cuerpo y el ambiente con estos desodorantes caseros

Cada vez son más las personas que optan por productos naturales para su cuidado personal. Si usted busca una alternativa libre de químicos y respetuosa con su cuerpo, esta entrevista le va a interesar.

La naturista Sussan Céspedes nos comparte tres recetas sencillas, efectivas y económicas para preparar desodorantes caseros. Los ingredientes son accesibles, y los resultados han sorprendido incluso a quienes eran escépticos (ver video adjunto en la portada).

Además de cuidar su salud, estas opciones también son amigables con el ambiente. ¡Una excelente forma de empezar a transformar su rutina diaria!