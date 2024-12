Cucharas y tenedores: sus nuevos aliados para maquillarse

En el video que aparece en la portada de este texto, la maquillista Rebeca Parreaguirre trae una propuesta tan inesperada como ingeniosa. ¿Sabía que con una simple cuchara puede lograr un delineado perfecto o aplicar sombras con precisión?



No solo eso, herramientas como tenedores y cinta adhesiva también se convierten en aliados clave para crear un look impecable. Estos trucos demuestran que no siempre se necesita un arsenal de productos de alta gama para lucir espectacular; a veces, los objetos más simples que tenemos en casa pueden marcar la diferencia.



Encuentre todos los detalles en el video adjunto.