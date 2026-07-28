Cuatro plantas aromáticas fáciles de cultivar en casa

Las plantas aromáticas aportan vida y aroma a los hogares. También ofrecen opciones para la cocina, las infusiones y los espacios de relajación.

El clima de Costa Rica permite cultivar muchas de estas especies en macetas, balcones, terrazas y jardines pequeños.

La experta en jardinería Jeimy Vindas compartió en Buen Día consejos para cuidar algunas de las plantas aromáticas más populares:

Eucalipto.

Lavanda.

Romero.

Menta.

La especialista explicó las necesidades de luz de cada planta y la frecuencia de riego recomendada. También brindó consejos para estimular el crecimiento y cosechar las hojas sin afectar el desarrollo de las plantas.

En el video adjunto encontrará recomendaciones prácticas para iniciar un jardín de aromáticas y aprovechar estas plantas en la cocina y el hogar.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.