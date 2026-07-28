Cuatro plantas aromáticas fáciles de cultivar en casa
Una experta en jardinería explica cómo sembrar eucalipto, lavanda, romero y menta en espacios pequeños y aprovechar así sus usos en el hogar.
Las plantas aromáticas aportan vida y aroma a los hogares. También ofrecen opciones para la cocina, las infusiones y los espacios de relajación.
El clima de Costa Rica permite cultivar muchas de estas especies en macetas, balcones, terrazas y jardines pequeños.
La experta en jardinería Jeimy Vindas compartió en Buen Día consejos para cuidar algunas de las plantas aromáticas más populares:
- Eucalipto.
- Lavanda.
- Romero.
- Menta.
La especialista explicó las necesidades de luz de cada planta y la frecuencia de riego recomendada. También brindó consejos para estimular el crecimiento y cosechar las hojas sin afectar el desarrollo de las plantas.
En el video adjunto encontrará recomendaciones prácticas para iniciar un jardín de aromáticas y aprovechar estas plantas en la cocina y el hogar.
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