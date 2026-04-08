Estilo de Vida
Cuatro infusiones frías que pueden ayudarle a controlar el azúcar naturalmente
Algunas bebidas naturales apoyan el control del azúcar en sangre si se combinan con hábitos saludables.
Algunas infusiones naturales pueden complementar hábitos saludables en personas con niveles elevados de azúcar en sangre, especialmente cuando se combinan con alimentación balanceada y actividad física. Eso sí, no sustituyen tratamientos médicos indicados.
Estas son cuatro combinaciones refrescantes que podrían aportar beneficios (ver video adjunto):
- Canela + clavo de olor + manzana: la canela ha sido estudiada por su posible efecto en la sensibilidad a la insulina.
- Hibisco + canela + naranja: el hibisco aporta antioxidantes que favorecen la salud metabólica.
- Té verde + limón + jengibre: el té verde contiene compuestos asociados con mejor control glucémico.
- Menta + pepino + limón: opción hidratante que favorece digestión y control del apetito.
Prepararlas frías, sin azúcar añadida, permite aprovechar mejor sus propiedades como parte de un estilo de vida saludable.
En Buen Día le enseñamos cómo hacerlas correctamente y en qué casos pueden ser una alternativa segura para refrescarse mientras cuida su salud.
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