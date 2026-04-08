Cuatro infusiones frías que pueden ayudarle a controlar el azúcar naturalmente

Algunas infusiones naturales pueden complementar hábitos saludables en personas con niveles elevados de azúcar en sangre, especialmente cuando se combinan con alimentación balanceada y actividad física. Eso sí, no sustituyen tratamientos médicos indicados.

Estas son cuatro combinaciones refrescantes que podrían aportar beneficios (ver video adjunto):

​Canela + clavo de olor + manzana: la canela ha sido estudiada por su posible efecto en la sensibilidad a la insulina.

Hibisco + canel a + naranja: el hibisco aporta antioxidantes que favorecen la salud metabólica.

Té verde + limón + jengibre: el té verde contiene compuestos asociados con mejor control glucémico.

Menta + pepino + limón: opción hidratante que favorece digestión y control del apetito.

Prepararlas frías, sin azúcar añadida, permite aprovechar mejor sus propiedades como parte de un estilo de vida saludable.

En Buen Día le enseñamos cómo hacerlas correctamente y en qué casos pueden ser una alternativa segura para refrescarse mientras cuida su salud.

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