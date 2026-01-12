Cuando las arterias se enferman: preste atención a estas señales de alerta

El sistema circulatorio es el camino por donde fluye la vida. Cuando la diabetes, el colesterol alto y la presión arterial elevada no se controlan, ese recorrido comienza a deteriorarse, aumentando el riesgo de dolor en las piernas, úlceras y problemas de cicatrización.

En esta entrevista de Buen Día, el especialista en vascular periférico Marcial Fallas le explica de forma sencilla qué ocurre dentro de las arterias y cómo una atención oportuna puede marcar la diferencia en su salud y calidad de vida (ver video adjunto).



