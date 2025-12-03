Estilo de Vida
Cuando la mente se desordena: cómo practicar la higiene emocional
Aunque no siempre lo notemos, a veces cargamos emociones acumuladas que también necesitan limpieza y orden.
¿Le ha pasado que entra a una habitación en completo desorden y siente alivio apenas empieza a organizarla? Lo mismo ocurre con nuestra mente. Aunque no siempre lo notemos, a veces cargamos emociones acumuladas que también necesitan limpieza y orden.
En esta edición de Buen Día, el programador neurolingüístico Juan Carlos Rodríguez nos mostró cómo realizar una verdadera “higiene emocional” (ver video adjunto).
Con técnicas accesibles y reflexiones profundas, nos enseñó a identificar aquello que nos pesa y a crear un espacio interior más ligero, claro y saludable. Porque ordenar la casa interna también es una forma de bienestar.
