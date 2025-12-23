Cuando aguantarse las ganas de orinar empieza a afectar la vejiga

Aguantar las ganas de orinar puede parecer un gesto menor, frecuente durante viajes, paseos o jornadas largas fuera de casa. Sin embargo, hacerlo de manera repetida puede afectar la salud de la vejiga y del sistema urinario.



La uróloga Gabriela Barrantes explica que la retención prolongada de orina incrementa la presión dentro de la vejiga y puede favorecer molestias, infecciones y alteraciones en su funcionamiento normal.



El cuerpo suele enviar señales de alerta claras, como urgencia para orinar, dolor, ardor o sensación de vaciamiento incompleto. Normalizar estas molestias o postergar de forma constante la ida al baño puede derivar en problemas a largo plazo.



Durante viajes o paseos, una recomendación clave es planificar pausas, mantenerse bien hidratado y no convertir la retención de orina en un hábito. Escuchar al cuerpo y actuar a tiempo es parte del cuidado diario.



La prevención es fundamental para evitar complicaciones futuras. Adoptar hábitos saludables y atender cualquier síntoma temprano contribuye a proteger la vejiga y mantener un sistema urinario sano.



Repase la entrevista completa en el video adjunto.