¿Cuáles son los peligros del cansancio crónico?

Estoy seguro que usted ha escuchado a alguien decir “vieras qué extraño, últimamente me paso cansando mucho y no he hecho mayor cosa”.



Es más, quizás a usted también le ha sucedido. Y si es así, le puede interesar mucho el tema que tratamos este viernes.

Es normal que después de mucha actividad física nos sintamos cansados.

Pero, ¿qué ocurre cuando sin hacer prácticamente nada durante el día andamos con las pilas bajas?

¿Cuándo sentirnos tan cansados debe preocuparnos?

El médico internista Roberto Carrillo estuvo en Buen Día para hablarnos sobre los peligros del cansancio crónico.

Si desea contactarlo, puede hacerlo a los números 2271-1424 o al 8730-1514.