Consejos para manejar el enojo adecuadamente

El enojo es una emoción poderosa que todos experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, si no se maneja adecuadamente, su impacto puede ser muy significativo, tanto en nuestra salud mental como en nuestras relaciones con los demás.



Cada vez es más frecuente observar escenas de peleas, agresiones y ofensas en plena calle, protagonizadas por personas que no supieron manejar su ira.



Después viene el arrepentimiento y una lapidante pregunta: ¿por qué lo hice?, ¿por qué no pude controlarme? (repase la entrevista completa en el video adjunto).



Marcela Arce es psicóloga y, este lunes, la invitamos para conversar sobre los efectos negativos que puede causar el enojo, así como examinar estrategias para reconocerlo, manejarlo y canalizarlo de la mejor manera.



Si desea contactarla, puede hacerlo al número 8772-7069. También puede seguirla en redes sociales como Dra. Marcela Arce - Psicóloga.