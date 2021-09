Consejos para combatir la desconcentración de los 'centennials'

¿Cuántas veces habla con sus hijos y parece que la conversación no es con ellos? Esto no es solo porque no le prestan atención, también porque tienen dificultad para concentrarse.

¿Sabía que un centennial o Generación Z, nacidos a partir de 1997, tienen una capacidad de atención de ocho segundos?

¿Cómo combatir la desconcentración? La asesora educativa Andrea Vega nos explicó este lunes.

