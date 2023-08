Consejos de una psicóloga para enfrentar el temor a tomar decisiones

El miedo a tomar decisiones es una sombra que a menudo se cierne sobre nuestras mentes, acompañada por voces internas que nos susurran "yo no puedo" o "mejor no lo hago".



El proceso de elegir puede ser un terreno peligroso, ya que cada decisión conlleva sus propias consecuencias. Sin embargo, ¿cómo podemos vencer ese temor y avanzar hacia elecciones más seguras?



En el video adjunto, la psicóloga Leidyn Aguilar arroja luz sobre este dilema psicológico común, compartiendo su sabiduría sobre cómo superar el auto sabotaje y enfrentar el miedo a decidir.



Leidyn Aguilar explora las raíces del autosabotaje y cómo pueden generar una sensación de inseguridad y duda. El miedo a no estar a la altura, el temor a exponerse y el miedo a no tener el control son algunos de los factores que pueden desencadenar estos sentimientos.



Puede comunicarse con Aguilar al número: 7148-2205 o encontrarla en las redes sociales con el usuario @dra.leidynaguilar .