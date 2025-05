Consejos de oro para comprar ropa sin probársela... ¡y acertar!

Seguramente le ha ocurrido: ve una prenda en la tienda, le encanta el color, el corte parece ideal y el precio es justo. La compra con entusiasmo, pero al llegar a casa y probársela… algo no está bien. No le favorece, no le queda como esperaba o simplemente no se siente cómoda. ¿Qué salió mal?



En un mundo donde las compras en línea son cada vez más comunes y, muchas veces, no hay tiempo ni ganas de usar los probadores, elegir ropa sin medírsela se ha convertido en todo un arte.



Por eso, la asesora de imagen Luigina Campos, experta en estilo personal, nos compartió estrategias prácticas para acertar al comprar ropa sin probársela (ver nota completa en el video adjunto).

