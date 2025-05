Consejos clave para almacenar correctamente quesos y embutidos en casa

Abrir la refrigeradora con la ilusión de preparar un bocadillo y encontrarse con el queso reseco, agrietado o, peor aún, con manchas de moho, es una experiencia frustrante.



Peor si, al lado, están los embutidos con ese brillo dudoso, un olor sospechoso o una textura viscosa que grita: "¡Ya no me coma!" (ver video adjunto en la portada).



Aunque estos productos suelen parecer más duraderos que otros alimentos frescos, su conservación inadecuada puede hacer que se estropeen mucho antes de lo previsto.



Y no solo se trata de desperdicio: los quesos y embutidos mal almacenados pueden representar un riesgo para su salud por contaminación microbiológica o pérdida de sus propiedades nutricionales.



Byron Chaves, tecnólogo de alimentos y especialista en inocuidad, nos explica cómo conservar correctamente estos productos para que duren más y se mantengan seguros.



Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.