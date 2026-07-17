Conozca las señales de la hipoacusia invisible y cuándo buscar ayuda

Algunas personas escuchan los sonidos, pero tienen dificultades para comprender las palabras. Esta situación puede presentarse con mayor frecuencia en ambientes ruidosos.

La hipoacusia invisible suele pasar desapercibida. Muchas personas creen que se trata de falta de atención o de un problema de volumen al hablar.

En Buen Día conversamos sobre esta condición. También explicamos cómo reconocer sus principales señales y cuáles alternativas existen para mejorar la comunicación y la calidad de vida.

En el video adjunto conocerá la importancia de un diagnóstico temprano y las acciones recomendadas si usted o un familiar presenta estos síntomas.

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