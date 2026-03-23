Confundió el dolor con gastritis y terminó en un procedimiento clave para su corazón

El cateterismo se ha convertido en uno de los procedimientos más importantes para la detección y tratamiento de enfermedades cardíacas. En Costa Rica, se realizan cerca de 40 intervenciones de este tipo cada día, lo que refleja su relevancia en la atención oportuna de pacientes con afecciones del corazón.



Guido, de 60 años, es uno de ellos. Decidió someterse al procedimiento tras experimentar un fuerte dolor en el pecho, mientras se preparaba para subir el Chirripó.



"Estaba preparándome pasa subir el Chirripó y sentí un dolor fuerte que llegaba hasta el abdomen. Hasta loconfundí con una gastritis. Fui al médico y a los pocos días ya estaba cateterizado".

El paciente asegura que el procedimiento le permitió recuperar la tranquilidad y atender a tiempo una condición que podría haberse agravado.



El equipo de Buen Día tuvo acceso a un quirófano para mostrar cómo se realiza este estudio, considerado clave para mejorar la calidad de vida de quienes lo requieren.



El proceso inicia con la preparación del paciente en sala, donde se colocan monitores para controlar los signos vitales y se aplica anestesia. Posteriormente, el especialista introduce un catéter, un tubo delgado y flexible que se guía cuidadosamente hasta las arterias coronarias.



A través de este dispositivo, los médicos pueden observar en tiempo real si existen obstrucciones en las arterias. En caso de detectar alguna lesión, esta puede ser tratada durante el mismo procedimiento, lo que reduce riesgos y acelera la recuperación.



El cateterismo es un examen que, además de ser rápido y seguro, resulta determinante para prevenir complicaciones mayores, especialmente en pacientes con síntomas o factores de riesgo asociados a enfermedades cardiovasculares.

