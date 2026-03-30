EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

Cómo vestirse para el calor sin perder estilo ni comodidad

Elegir telas adecuadas como lino y algodón puede marcar la diferencia en días calurosos.

Por Teletica.com Redacción 30 de marzo de 2026, 9:51 AM

Las telas como el lino y el algodón son ideales porque permiten que la piel respire, absorben la humedad y ayudan a mantener la temperatura corporal más estable. 

A diferencia de las fibras sintéticas, reducen la sensación de sofoco y evitan la acumulación de calor. Para lograr combinaciones frescas y prácticas, usted puede:

  • ​Usar blusas de lino con pantalones amplios.
  • Combinar camisas de algodón con faldas livianas.
  • Elegir colores claros que reflejen el calor.
  • Preferir prendas sueltas.
  • Incorporar accesorios ligeros y funcionales.

Estas decisiones no solo mejoran la comodidad durante el día, también aportan un estilo natural y elegante.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas