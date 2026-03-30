Cómo vestirse para el calor sin perder estilo ni comodidad

Las telas como el lino y el algodón son ideales porque permiten que la piel respire, absorben la humedad y ayudan a mantener la temperatura corporal más estable.

A diferencia de las fibras sintéticas, reducen la sensación de sofoco y evitan la acumulación de calor. Para lograr combinaciones frescas y prácticas, usted puede:

​Usar blusas de lino con pantalones amplios.

Combinar camisas de algodón con faldas livianas.

Elegir colores claros que reflejen el calor.

Preferir prendas sueltas.

Incorporar accesorios ligeros y funcionales.

Estas decisiones no solo mejoran la comodidad durante el día, también aportan un estilo natural y elegante.

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