Estilo de Vida
Cómo vestirse para el calor sin perder estilo ni comodidad
Elegir telas adecuadas como lino y algodón puede marcar la diferencia en días calurosos.
Las telas como el lino y el algodón son ideales porque permiten que la piel respire, absorben la humedad y ayudan a mantener la temperatura corporal más estable.
A diferencia de las fibras sintéticas, reducen la sensación de sofoco y evitan la acumulación de calor. Para lograr combinaciones frescas y prácticas, usted puede:
- Usar blusas de lino con pantalones amplios.
- Combinar camisas de algodón con faldas livianas.
- Elegir colores claros que reflejen el calor.
- Preferir prendas sueltas.
- Incorporar accesorios ligeros y funcionales.
Estas decisiones no solo mejoran la comodidad durante el día, también aportan un estilo natural y elegante.
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