Cómo sus palabras moldean la mente y el bienestar

Las palabras que usted utiliza a diario pueden convertirse en aliadas o enemigas, y su cerebro —aunque no lo parezca— se cree cada una de ellas.

Una frase puede influir en su bienestar, su energía e incluso en su estado de ánimo. Pero así como existe impacto negativo, también podemos aprender a usar los pensamientos a nuestro favor (ver video adjunto).



El psicólogo Wálter Salazar nos acompañó en Buen Día para explicar cómo funciona este proceso y de qué manera podemos transformar nuestra narrativa interna. Pequeños cambios en el lenguaje pueden convertirse en grandes avances para su salud emocional.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.