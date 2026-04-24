Cómo renovar su estilo sin comprar ropa nueva

Renovar la imagen personal sin gastar dinero es posible al aprovechar mejor las prendas disponibles en el clóset. Actualmente, el uso estratégico de accesorios permite crear nuevas combinaciones y adaptar un mismo conjunto a distintas ocasiones.

Elementos como pañuelos, prendedores, fajones y collares pueden cambiar la apariencia de un atuendo, haciéndolo más formal, casual o moderno (ver video adjunto).

Esta práctica no solo beneficia la economía, sino que también promueve un consumo más responsable en la industria de la moda.

Entre las recomendaciones destacan utilizar pañuelos para transformar prendas básicas, incorporar prendedores para resaltar detalles, usar fajones para definir la silueta y combinar collares para estilizar la figura. Variar los accesorios permite generar múltiples estilos sin necesidad de comprar ropa nueva.

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