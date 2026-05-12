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Cómo fortalecer sus defensas durante la temporada lluviosa

Con la llegada de las lluvias también aumenta la circulación de virus respiratorios, especialmente gripe, resfríos y otras infecciones que podrían agravarse si no se atienden de forma adecuada.

Por Teletica.com Redacción 12 de mayo de 2026, 9:26 AM

Con la llegada de las lluvias también aumenta la circulación de virus respiratorios, especialmente gripe, resfríos y otras infecciones que podrían agravarse si no se atienden de forma adecuada. Autoridades de salud advierten que una gripe mal tratada puede derivar en padecimientos como bronquitis o neumonía.

Durante esta temporada, los cambios de temperatura, la humedad y los espacios cerrados favorecen los contagios, por lo que fortalecer las defensas es clave.

Especialistas recomiendan lavarse las manos con frecuencia, mantener una buena hidratación y evitar la automedicación.

Además, consumir alimentos ricos en vitamina C, realizar actividad física y acudir al médico si los síntomas empeoran puede ayudar a prevenir complicaciones.

También es importante prestar atención a señales como dificultad para respirar, fiebre persistente o tos intensa.

En Buen Día le explicamos cómo prepararse mejor durante esta temporada lluviosa y qué hábitos ayudan a fortalecer el sistema inmunológico.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.

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