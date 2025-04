¿Cómo empezar a soltar la autoexigencia?

Piense en un malabarista. Tiene tres pelotas en el aire, todo marcha bien. Pero después de un rato, los brazos se cansan, la concentración se agota, y mantener todo en movimiento comienza a pesar. Sin embargo, él insiste. No quiere dejar caer ninguna. ¿Por qué? Porque cree que soltar es fracasar.



Este es un claro ejemplo de cómo opera una mente autoexigente. No importa cuán bien haga las cosas, siempre sentirá que no es suficiente: que debe dar más, que debe hacerlo mejor, que detenerse es sinónimo de debilidad (repase la información completa en el video adjunto).



Para profundizar en este tema que afecta a tantas personas —muchas veces sin que se den cuenta— conversamos con la psicóloga Laura Chavarría, especialista en salud emocional y equilibrio personal.



