¿Cómo define la CCSS los días de incapacidad?
Conozca qué enfermedades incluye y cómo influye el criterio médico en cada caso.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cuenta con un catálogo que orienta la cantidad de días de incapacidad según el diagnóstico del paciente. Esta herramienta busca unificar criterios médicos y servir como guía para el otorgamiento de incapacidades temporales.
El catálogo incluye cerca de 30 diagnósticos frecuentes. Entre ellos figuran cefaleas, infecciones respiratorias, enfermedades infecciosas y otros padecimientos de consulta común.
Muchas personas tienen dudas sobre el uso de este instrumento. Algunas consultan si los plazos son obligatorios; otras desean saber qué ocurre cuando la recuperación requiere más tiempo o si todas las personas reciben la misma cantidad de días.
En esta entrevista explicamos cómo funciona el catálogo, qué enfermedades contempla y cuál es el papel del criterio médico al extender una incapacidad. El video adjunto responde las principales consultas sobre este proceso y ofrece información útil para las personas aseguradas.
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