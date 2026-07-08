¿Cómo controlar la hipertensión? Conozca los estudios que ayudan a detectar riesgos

La hipertensión es una de las enfermedades crónicas con mayor incidencia en Costa Rica. Durante 2025, la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) registró cerca de 787.000 diagnósticos relacionados con esta condición. Un control oportuno reduce el riesgo de infartos, accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones cardiovasculares.

Medirse la presión arterial en casa es una herramienta útil para el seguimiento. Sin embargo, algunos estudios permiten conocer con mayor precisión el comportamiento de la presión durante las actividades diarias y mientras la persona duerme.

Entre las principales opciones de monitoreo destacan los tensiómetros digitales, recomendados para el control domiciliario cuando se utilizan de forma adecuada, y el Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial (MAPA).

El MAPA registra automáticamente la presión arterial durante 24 horas. Este examen ayuda a identificar casos de hipertensión de bata blanca, hipertensión nocturna y otras variaciones que podrían no detectarse durante una consulta médica.

En el video adjunto, el doctor Enmanuel Rojas explica quiénes deberían realizarse estos estudios y cómo interpretar los resultados junto con su médico tratante.

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