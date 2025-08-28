Combinar colores con estilo: guía práctica de una asesora de imagen

La moda no siempre es tan simple como combinar ropa por colores. A veces, los contrastes entre tonos como el verde y el rojo, o el amarillo y el negro, pueden ser más complicados de lo que parecen.



En esta entrevista con la asesora de imagen Adriana Jones, descubrirá cómo elegir y combinar colores para lucir elegante y seguro, sin caer en errores comunes (ver video adjunto en la portada).



Acompáñenos y aprenda cómo la elección de los tonos adecuados puede realzar su estilo personal.

