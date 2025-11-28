Colonoscopía, gastroscopía y más: lo que debe saber antes de hacerse un examen digestivo
Comprender estas pruebas no solo aporta tranquilidad, sino que también permite actuar a tiempo para prevenir enfermedades o detectar señales de alerta.
Términos como colonoscopía, gastroscopía o ultrasonido abdominal pueden sonar complejos, y en ocasiones generan temor porque no siempre sabemos para qué sirve cada estudio ni en qué momento corresponde realizarlo.
Comprender estas pruebas no solo aporta tranquilidad, sino que también permite actuar a tiempo para prevenir enfermedades o detectar señales de alerta.
Por eso el gastroenterólogo doctor William Piedra, quien explica de manera clara qué revisa cada examen, cómo se realiza y qué síntomas ameritan una consulta con un especialista.
Si usted ha tenido dudas o le inquietan estos temas, quédese con nosotros: hoy le ayudamos a entenderlos sin miedo y con información confiable.
Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de Youtube.