Colonoscopía, gastroscopía y más: lo que debe saber antes de hacerse un examen digestivo

Comprender estas pruebas no solo aporta tranquilidad, sino que también permite actuar a tiempo para prevenir enfermedades o detectar señales de alerta.

Por Teletica.com Redacción 28 de noviembre de 2025, 10:16 AM

Términos como colonoscopía, gastroscopía o ultrasonido abdominal pueden sonar complejos, y en ocasiones generan temor porque no siempre sabemos para qué sirve cada estudio ni en qué momento corresponde realizarlo.

Por eso el gastroenterólogo doctor William Piedra, quien explica de manera clara qué revisa cada examen, cómo se realiza y qué síntomas ameritan una consulta con un especialista.

Si usted ha tenido dudas o le inquietan estos temas, quédese con nosotros: hoy le ayudamos a entenderlos sin miedo y con información confiable.

