Clínicas estéticas bajo la lupa: ¿qué debe revisar antes de un procedimiento?

La muerte de una mujer de 48 años durante un procedimiento en una clínica estética en Rohrmoser, el pasado 15 de enero, mantiene abierta una investigación por parte de las autoridades judiciales. La Fiscalía confirmó que se encuentra a la espera del informe forense para determinar si existen elementos que permitan establecer un posible homicidio culposo por mala praxis.

Desde el Colegio de Médicos recuerdan que todo procedimiento médico, incluso los estéticos, conlleva riesgos, aun cuando se realicen en condiciones óptimas. No obstante, advierten que la falta de preparación o especialización del profesional a cargo incrementa significativamente las probabilidades de complicaciones graves.

Para orientar a la población, el presidente del Colegio de Médicos y Cirujanos, el doctor Elliott Garita, nos acompañó para explicar qué aspectos debe tomar en cuenta antes de elegir un centro estético (ver video adjunto).



