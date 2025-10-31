EN VIVO
Clock

de HS

Estilo de Vida

Cistitis silenciosa: causas inesperadas que aumentan el riesgo en mujeres

Descubra cómo prevenir episodios recurrentes con la orientación de la uróloga Gabriela Barrantes.

Por Teletica.com Redacción 31 de octubre de 2025, 9:04 AM

La anatomía femenina, por sí sola, puede aumentar el riesgo de padecer cistitis, una infección que afecta a muchas mujeres al menos una vez en su vida.

Sin embargo, existen causas silenciosas —como la retención urinaria o ciertos hábitos de higiene— que pueden favorecer la aparición repetida de este problema.

En esta entrevista, la uróloga Gabriela Barrantes explica qué factores influyen, cómo prevenir los episodios recurrentes y cuáles señales no deben pasar desapercibidas (ver video adjunto).

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de ‘Buen Día’ en nuestro canal de YouTube.

YouTubeTeleticacom

Tags
Más notas