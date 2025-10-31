Estilo de Vida
Cistitis silenciosa: causas inesperadas que aumentan el riesgo en mujeres
Descubra cómo prevenir episodios recurrentes con la orientación de la uróloga Gabriela Barrantes.
La anatomía femenina, por sí sola, puede aumentar el riesgo de padecer cistitis, una infección que afecta a muchas mujeres al menos una vez en su vida.
Sin embargo, existen causas silenciosas —como la retención urinaria o ciertos hábitos de higiene— que pueden favorecer la aparición repetida de este problema.
En esta entrevista, la uróloga Gabriela Barrantes explica qué factores influyen, cómo prevenir los episodios recurrentes y cuáles señales no deben pasar desapercibidas (ver video adjunto).
