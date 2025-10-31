Cistitis silenciosa: causas inesperadas que aumentan el riesgo en mujeres

La anatomía femenina, por sí sola, puede aumentar el riesgo de padecer cistitis, una infección que afecta a muchas mujeres al menos una vez en su vida.



Sin embargo, existen causas silenciosas —como la retención urinaria o ciertos hábitos de higiene— que pueden favorecer la aparición repetida de este problema.



En esta entrevista, la uróloga Gabriela Barrantes explica qué factores influyen, cómo prevenir los episodios recurrentes y cuáles señales no deben pasar desapercibidas (ver video adjunto).



