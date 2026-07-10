Cinco señales para reconocer una amistad verdadera

Las amistades influyen de forma directa en el bienestar emocional. Algunas relaciones ofrecen apoyo y confianza; otras provocan desgaste, inseguridad y ansiedad.

La psicóloga Paola Vargas explica cómo identificar las conductas que afectan una amistad y comparte herramientas para fortalecer vínculos saludables.

Durante la entrevista aprenderá a reconocer si la relación mantiene un equilibrio o si una sola persona concentra toda la atención. También conocerá cómo detectar actitudes que invalidan las emociones, minimizan los problemas o generan sentimientos de culpa.

La especialista destaca la importancia de establecer límites cuando una amistad provoca agotamiento emocional o afecta la tranquilidad.

Además, invita a rodearse de personas que celebren los logros, respeten las decisiones y contribuyan al crecimiento personal.

En el video adjunto encontrará recomendaciones para fortalecer relaciones basadas en el respeto, la confianza y el apoyo mutuo.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.