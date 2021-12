Cinco recomendaciones clave para tener una Navidad segura según Daniel Salas

Esta es la segunda Navidad que vamos a pasar durante la pandemia de COVID-19. Si bien es cierto, los casos de COVID-19 han disminuido significativamente en nuestro país, no podemos olvidar que la pandemia todavía sigue activa entre la población.

Y aunque desde el 1 de diciembre las actividades deportivas, culturales y académicas iniciaron un plan progresivo de aumento de aforo mensual, aún hay restricciones y requisitos que debemos respetar y cumplir absolutamente todos.

Es precisamente sobre esos requisitos que el ministro de Salud, Daniel Salas, habló hoy durante una visita a la casa de Buen Día.

¿Cuáles son puntos importantes para tomar en cuenta y así tener una Navidad segura? Destacamos tres, aunque podrá ver más en el video adjunto.

“Hay que reconocer que somos seres sociales, que nos gusta reunirnos y más los latinos. Ya es la segunda fiesta de fin de año en una pandemia. Hay una necesidad social que no podemos evitar, aunque les digamos no se reúnan, se van a reunir y hasta cierto punto es necesario. Entonces si se van a reunir a la cena del 24 de diciembre, hay que tratar de hacerlo en burbujas de convivencia social y el uso de la mascarilla es muy importante, y más aún si estamos en presencia de alguien no vacunado”, comentó Salas.