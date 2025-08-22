EN VIVO
Cinco medicamentos “comunes” que también requieren especial cuidado

El uso inadecuado de fármacos cotidianos puede generar graves complicaciones si no hay supervisión médica.

Por Teletica.com Redacción |22 de agosto de 2025, 9:00 AM

Muchos medicamentos que usamos a diario son seguros si se toman bajo supervisión médica. Sin embargo, su uso inadecuado puede causar efectos adversos graves.

En este espacio, la doctora Viviana Ramos, directora del Centro Nacional de Intoxicaciones, nos alerta sobre cinco medicamentos populares que requieren especial cuidado (ver entrevista completa en el video adjunto).

Aprenda cómo prevenir complicaciones y mantener su salud protegida.

Recuerde que puede repasar todas las entrevistas y entregas de 'Buen Día' en nuestro canal de YouTube.

