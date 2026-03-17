Casi todos la tienen y pocos lo saben: la gingivitis enciende las alarmas

Un estudio de la Universidad de Costa Rica (UCR) revela un dato que llama la atención: hasta un 97% de los costarricenses evaluados presenta inflamación de las encías, una condición conocida como gingivitis.

Este problema de salud oral no solo afecta las encías. También puede provocar molestias, sangrado y mal aliento, entre otras complicaciones que muchas veces pasan desapercibidas (ver video adjunto en la portada).

Para entender cómo identificar las señales de alerta y qué medidas se pueden tomar para recuperar la salud bucal, en Buen Día conversamos con el odontólogo Luis Ulette, quien explica las causas más comunes de esta condición y brinda recomendaciones para prevenirla y tratarla a tiempo.



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