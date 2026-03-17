Casi todos la tienen y pocos lo saben: la gingivitis enciende las alarmas
Un estudio de la UCR advierte que la gran mayoría de la población presenta inflamación en las encías, una condición que puede derivar en problemas mayores si no se trata a tiempo.
Un estudio de la Universidad de Costa Rica (UCR) revela un dato que llama la atención: hasta un 97% de los costarricenses evaluados presenta inflamación de las encías, una condición conocida como gingivitis.
Este problema de salud oral no solo afecta las encías. También puede provocar molestias, sangrado y mal aliento, entre otras complicaciones que muchas veces pasan desapercibidas (ver video adjunto en la portada).
Para entender cómo identificar las señales de alerta y qué medidas se pueden tomar para recuperar la salud bucal, en Buen Día conversamos con el odontólogo Luis Ulette, quien explica las causas más comunes de esta condición y brinda recomendaciones para prevenirla y tratarla a tiempo.
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